26 марта, 16:56

Трамп заявил, что видит шансы на урегулирование конфликта на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Президент США Дональд Трамп считает, что есть все шансы на преодоление конфликта на Украине. Свою позицию он озвучил в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов.

«Мы очень напряжённо работаем над тем, чтобы урегулировать это. Это ужасная ситуация, и, будем надеяться, это будет урегулировано», заявил американский лидер.

Глава администрации США добавил, что обстановка, по его мнению, понемногу стабилизируется, и у сторон есть возможность добиться урегулирования.

«Мы его теряем»: У Трампа заметили смертельные признаки недомогания
Также Дональд Трамп сегодня заявил, что американские спецслужбы перехватили сообщения украинских чиновников, в которых обсуждался заговор с целью перенаправить средства на переизбрание экс-президента Джо Байдена. К посту политик прикрепил материал издания Just the News, где утверждается, что вновь рассекреченные документы свидетельствуют: в 2022 году представители Киева вели переговоры о том, как пустить сотни миллионов долларов американской налоговой помощи, выделенных на проекты в сфере «зелёной энергетики», на предвыборную кампанию кандидата от демократов в 2024 году.

Юрий Лысенко
