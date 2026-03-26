«Мы его теряем»: У Трампа заметили смертельные признаки недомогания

Российский военблогер Юрий Подоляка заявил, что недавние высказывания президента США Дональда Трампа свидетельствуют о прогрессировании какой-то болезни. Свои наблюдения публицист опубликовал в блоге.

Поводом для подобных умозаключений послужило высказывание американского президента о том, что ему якобы поступило предложение стать верховным лидером Ирана, от которого он отказался. В этой связи блогер Подоляка написал, что, по его мнению, у Трампа явно прогрессирует какая-то болезнь.

«Мы его теряем... По-моему, болезнь явно прогрессирует», — написал Подоляка, не уточнив, о каком именно недуге идет речь.

Блогер также сравнил нынешнего президента США с его предшественником Джо Байденом, назвав Трампа клоуном, но подчеркнув, что «они стоят друг друга». При этом Подоляка отметил, что, по его мнению, Байден был более вменяемым.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп заявил, что США не получили от стран НАТО никакой поддержки в ходе военной операции против Ирана. Он подчеркнул, что государства альянса не сделали абсолютно ничего для помощи Вашингтону в этой ситуации. По словам главы Белого дома, хотя Соединённым Штатам ничего не нужно от НАТО, этот момент они никогда не забудут.