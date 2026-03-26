«Браво Путину»: На Западе восхитились смелой оценке президента России войны на Ближнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин в своей речи на съезде РСПП доходчиво объяснил, что ситуация на Ближнем Востоке коснётся всех стран мира. Об этом сказал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Владимир Путин прокомментировал войну (США и Израиля — прим. Life.ru) с Ираном: «Даже те, кто вовлечён в этот конфликт, не могут предсказать, что произойдёт. <…> Есть некоторые оценки, которые позволяют сравнить эту ситуацию с пандемией коронавируса», — сказано в тексте.

Боуз подчеркнул, что это «настоящий системный шок», а не просто очередной ближневосточный конфликт. Он выразил солидарность с позицией российского лидера. «Браво Путину за то, что он это чётко обозначил», — резюмировал журналист.

Напомним, президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей сравнил последствия конфликта на Ближнем Востоке с эпидемией коронавируса, которая резко замедлила развитие всех регионов мира.