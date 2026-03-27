Суд сжалился и отправил под домашний арест мужчину, наложившего в штаны на заседании

В Калининском районном суде Уфы произошёл необычный инцидент: 35-летний мужчина, обвиняемый в драке, испугался перспективы попасть в СИЗО и «сходил по большому» прямо во время заседания. Об этом сообщает Mash.

Подсудимого задержали после того, как он заступился за девушку и подрался. Когда перед мужчиной замаячило СИЗО, он не выдержал напряжения. После случившегося атмосфера в зале накалилась, сотрудникам пришлось проветривать помещение, а бумаги подсудимому пришлось ждать на улице. В итоге Фемида сжалилась и отпустила мужчину под домашний арест.

