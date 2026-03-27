В соцсетях появилось видео с горящим американским танкером Safesea Vishnu

В Сети появились кадры полыхающего танкера Safesea Vishnu, который загорелся после удара со стороны Ирана. Ролик вирусится в социальных сетях. Судно шло под флагом Маршалловых островов, однако, как утверждают в Тегеране, принадлежит США.

Пылающий танкер Safesea Vishnu. Видео © X / real__libyan

В ролике видно, что судно полностью заволокли густые клубы чёрного дыма, борта существенно повреждены, а огонь горит от носа до кормы. Пользователи соцсетей предположили, что танкер пытался прорвать блокаду Ормузского пролива. Отметим, что официальных подтверждений достоверности этих кадров нет и они, как считают некоторые в Сети, могут быть сгенерированы.

Судно, шедшее под флагом Маршалловых островов, подверглось атаке в ночь на 12 марта. Сообщалось, что удар был нанесён безэкипажным катером-камикадзе. Позднее появилась информация, что Safesea Vishnu проигнорировал предупреждение Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана, после чего и был атакован.