Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 марта, 15:07

В соцсетях появилось видео с горящим американским танкером Safesea Vishnu

Обложка © X / real__libyan

В Сети появились кадры полыхающего танкера Safesea Vishnu, который загорелся после удара со стороны Ирана. Ролик вирусится в социальных сетях. Судно шло под флагом Маршалловых островов, однако, как утверждают в Тегеране, принадлежит США.

Пылающий танкер Safesea Vishnu.

В ролике видно, что судно полностью заволокли густые клубы чёрного дыма, борта существенно повреждены, а огонь горит от носа до кормы. Пользователи соцсетей предположили, что танкер пытался прорвать блокаду Ормузского пролива. Отметим, что официальных подтверждений достоверности этих кадров нет и они, как считают некоторые в Сети, могут быть сгенерированы.

Судно, шедшее под флагом Маршалловых островов, подверглось атаке в ночь на 12 марта. Сообщалось, что удар был нанесён безэкипажным катером-камикадзе. Позднее появилась информация, что Safesea Vishnu проигнорировал предупреждение Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана, после чего и был атакован.

Трамп утверждает, что Иран обещал США 8 танкеров с нефтью

Ранее Life.ru рассказывал, что тайское сухогрузное судно Mayuree Naree, атакованное в Ормузском проливе 11 марта, село на мель у побережья Ирана в районе населённого пункта Рамчах в южной части острова Кешм. Инцидент произошёл, когда сухогруз следовал из дубайского порта Халифа в индийскую Кандру, и в кормовую часть попал неустановленный боеприпас.

Онлайн-хроника конфликта на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar