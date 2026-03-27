Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 марта, 15:12

В Швеции озаботились конфликтом в Иране: Помогает России достигать целей СВО

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Россия выиграла от растущих цен на нефть в условиях развязанной США и Израилем войны против Ирана. Москва зарабатывает на продажах топлива и теперь может ещё больше денег отправлять на проведение спецоперации. Таким мнением поделился главком ВС Швеции Микаэль Классон в интервью The Hill.

«Россияне уже перестроили свою экономику, сделав её более эффективной в условиях военного времени, и тем самым увеличили свои производственные мощности. Их собственная оборонно-промышленная база не только стабилизировалась, но и, скажем так, укрепилась в финансовом плане», — сказал он.

По его мнению, Россия прекрасно наладила производство больших партий оружия и вкладывает в будущую победу на Украине дополнительные средства. Всё это создаёт проблемы для Киева и ставит его в слабую позицию, резюмировал Классон.

Российская нефть Urals продаётся с премией $4 из-за закрытия Ормузского пролива

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что стоимость нефти может достигнуть 200 долларов за баррель, если война на Ближнем Востоке затянется до июня, а Ормузский пролив останется закрытым. Эксперты оценивают вероятность такого развития событий в 40%. При этом окончание войны уже в конце марта оценивается в 60%.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • швеция
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar