В Швеции озаботились конфликтом в Иране: Помогает России достигать целей СВО

Россия выиграла от растущих цен на нефть в условиях развязанной США и Израилем войны против Ирана. Москва зарабатывает на продажах топлива и теперь может ещё больше денег отправлять на проведение спецоперации. Таким мнением поделился главком ВС Швеции Микаэль Классон в интервью The Hill.

«Россияне уже перестроили свою экономику, сделав её более эффективной в условиях военного времени, и тем самым увеличили свои производственные мощности. Их собственная оборонно-промышленная база не только стабилизировалась, но и, скажем так, укрепилась в финансовом плане», — сказал он.

По его мнению, Россия прекрасно наладила производство больших партий оружия и вкладывает в будущую победу на Украине дополнительные средства. Всё это создаёт проблемы для Киева и ставит его в слабую позицию, резюмировал Классон.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что стоимость нефти может достигнуть 200 долларов за баррель, если война на Ближнем Востоке затянется до июня, а Ормузский пролив останется закрытым. Эксперты оценивают вероятность такого развития событий в 40%. При этом окончание войны уже в конце марта оценивается в 60%.