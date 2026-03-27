Волгоградского журналиста Кошелева арестовали до 23 мая по делу о вымогательстве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Центральный районный суд Волгограда избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для местного журналиста Виталия Кошелева. Он пробудет в СИЗО до 23 мая 2026 года.

Накануне стало известно, что в отношении Кошелева и его коллеги Алексея Серова возбуждено уголовное дело. Их подозревают в вымогательстве денег у главного врача одной из поликлиник за нераспространение сведений, порочащих его репутацию, а также в клевете.

Как сообщили в правоохранительных органах, мужчины были задержаны. Мера пресечения второму фигуранту пока не избиралась. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Октябрьский районный суд Владимира признал бывшего министра здравоохранения региона Валерия Янина виновным в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности. С сентября 2022 по декабрь 2024 года, занимая пост главврача Александровской районной больницы, а затем возглавив областной минздрав, чиновник систематически требовал от подчинённых безвозмездной передачи денег. Сотрудники, опасаясь ухудшения условий труда или увольнения, подчинялись его указаниям и в общей сложности передали бывшему министру 640 тысяч рублей.

