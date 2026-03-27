Для раскаявшегося генерала Кувшинова запросили 7,5 года колонии строгого режима

Гособвинение запросило 7,5 года колонии строгого режима для начальника 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны РФ генерал-майора медицинской службы запаса Константина Кувшинова. Его обвиняют в хищении более 57,5 млн рублей при выполнении госконтракта и получении взятки.

В Хамовническом суде Москвы прокурор также попросила назначить штраф в 2,4 млн рублей, конфисковать 400 тыс. рублей, полученных в качестве взятки, лишить подсудимого звания и государственных наград, а также запретить ему занимать организационные должности на шесть лет.

Уголовное дело рассматривается в особом порядке, что означает полное признание вины и содействие следствию. Адвокат подсудимого просил суд учесть раскаяние Кувшинова, частичное погашение ущерба в размере 1 млн рублей и его активное содействие раскрытию преступления. Перед прениями супруга генерала сообщила, что перед задержанием он исповедался в храме, после чего принял решение явиться с повинной.

«Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения итогового решения. Дату для оглашения приговора назначить на 30 марта в 10:30 мск», — огласила судья.

Напомним, бывший начальник 9-го ЛДЦ Константин Кувшинов похитил свыше 57 миллионов рублей, выделенных на приобретение медицинского оборудования. С февраля 2019 по май 2025 года он, согласно материалам дела, вступил в сговор с представителями фирм-поставщиков.