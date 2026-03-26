Экс-главе Минздрава Владимирской области дали 5 лет за вымогательство

Октябрьский районный суд Владимира вынес приговор бывшему министру здравоохранения региона Валерию Янину. Он признан виновным в превышении должностных полномочий, совершённом из корыстной заинтересованности, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствие установило, что с сентября 2022 года по декабрь 2024-го чиновник, занимая должность главного врача Александровской районной больницы, а затем став региональным министром, систематически давал подчинённым незаконные указания о регулярной безвозмездной передаче ему денег в обозначенном им размере.

Сотрудники, находившиеся в прямом подчинении Янина, а после его назначения министром — работавшие в подведомственном учреждении, опасаясь ухудшения условий труда, наказаний или увольнения, подчинялись требованиям. В общей сложности они передали злоумышленнику 640 тысяч рублей.

Суд приговорил экс-чиновника к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено в течение двух лет занимать на госслужбе должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

