Суд оставил под арестом экс-министра здравоохранения Кубани Филиппова

Краснодарский краевой суд не стал смягчать меру пресечения бывшему министру здравоохранения региона Евгению Филиппову, который проходит по уголовному делу о мошенничестве. Защита пыталась обжаловать арест экс-чиновника, но Фемида с аргументами не согласилась. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судебной инстанции региона.

Напомним, Евгений Филиппов был задержан и помещён под стражу по подозрению в мошенничестве. Сейчас активы экс-главы Минздрава Кубани арестованы по иску прокуратуры. Уголовное дело в отношении Филиппова было возбуждено по факту хищения денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, с конца 2015 года и вплоть до конца 2025-го министр, занимая свою должность, фиктивно числился на кафедре Кубанского медицинского университета. Таким образом, как полагает обвинение, он похитил из федерального бюджета, выделенного на здравоохранение, около 7,5 миллиона рублей, потратив эти деньги по своему усмотрению. Также были выявлены факты незаконного приобретения недвижимости.