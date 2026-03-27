Спасатели пришли на помощь раненой сове и утке в Москве

Спасатели помогли сразу двум птицам в Москве: вызволили утку из рыболовных сетей и поймали сову, которая ударилась о стену. Обеих пернатых передали в центр спасения диких животных, сообщил столичный департамент ГОЧСиПБ.

В столице спасли утку, запутавшуюся в сетях. Видео © Telegram / ЧСтные новости Москвы

«В посёлке Первое мая утка запуталась в рыболовных снастях и зацепилась за ветки. А на улице Южнобутовская прохожие обнаружили сидящую в кустах сову, которая ударилась о стену и не могла больше взлететь», — говорится в сообщении.

Спасатели оперативно освободили утку из плена, а сову аккуратно поймали с помощью сачка.

Ранее в Нижегородской области спасателям пришлось освобождать питона, который запутался в трубах ванной комнаты. На вызов выехал караул 174-й пожарно-спасательной части. Спасатели аккуратно разобрали часть конструкции и извлекли змею, не причинив ей вреда. Питона вернули хозяину.