Чипсы, колбаса и сладости до зачатия могут ударить по эмбриону, выяснили учёные

Учёные выяснили, что питание будущих родителей до зачатия может быть связано с фертильностью и самыми ранними этапами развития эмбриона. Работа вышла 24 марта 2026 года в журнале Human Reproduction.

Авторы изучали рацион мужчин и женщин в периконцепционный период — до и вскоре после зачатия. Особое внимание они уделили ультрапереработанным продуктам, к которым обычно относят снеки, сладости, готовые полуфабрикаты и другую промышленно изготовленную еду.

Исследователи обнаружили, что более высокое потребление такой пищи у женщин было связано с меньшими показателями раннего эмбрионального роста. Также у них фиксировали меньший объём желточного мешка, который важен для развития на ранних сроках беременности.

В анонсе журнала отдельно вынесли и мужскую часть результатов. Там говорится, что более высокое потребление ультрапереработанной еды у мужчин было связано со снижением фертильности и более высоким риском субфертильности.

Авторы подчёркивают, что речь идёт именно о выявленной связи, а не о прямом доказательстве причинно-следственного эффекта. Но, по их мнению, питание обоих партнёров стоит учитывать ещё на этапе подготовки к беременности.

Исследование добавляет аргументов в пользу того, что рацион до зачатия важен не только для общего здоровья, но и для репродуктивных показателей пары.

