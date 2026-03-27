Запланированное на начало апреля голосование в Верховной раде по повышению налогов может стать решающим для судьбы нынешнего украинского правительства. Как пишет «Страна.ua», это условие Международного валютного фонда (МВФ) для продолжения кредитной программы, к которой привязаны и другие линии финпомощи, включая заблокированный Венгрией кредит ЕС на 90 миллиардов евро.

Кабмин предупреждает парламент, что провал законопроекта приведёт к огромной дыре в бюджете. Однако голосов за повышение налогов пока не набирается. Примечательно, что скептически к инициативе относятся даже грантовые круги и близкие к ним парламентарии, традиционно поддерживающие требования МВФ.

По данным издания, именно эти круги, ранее близкие к Демпартии США, а ныне перешедшие под патронат Европы, являются частью так называемой «антизеленской коалиции», которая раскручивают коррупционные скандалы вокруг главы киевского режима. Их работа на провал налогового законопроекта может указывать на план по отставке правительства Юлии Свириденко.

Контроль над действующим кабмином, сформированным под руководством экс-главы офиса президента Андрея Ермака, является для Владимира Зеленского гарантией сохранения вертикали власти. При этом в самом парламенте он в значительной степени потерял контроль даже над собственной фракцией — её глава Давид Арахамия и близкие к нему депутаты начали свою игру.

Если нынешний Кабмин отправят в отставку, новое правительство «под себя» Зеленский сформировать уже не сможет и утратит над ним контроль. Организовать вотум недоверия напрямую сложно — Арахамия и большинство «слуг» на открытый выпад пока не решаются, однако тактика отказа от голосования за правительственные законопроекты может сработать: депутатам проще и безопаснее не принимать законы, чем голосовать за отставку. Таким образом, можно побуждать главу киевского режима к смене правительства, подключая к давлению Европу и международные финансовые структуры.

Однако Зеленский может найти голоса для принятия нужных законов — Арахамия, которому угрожают возбуждением уголовных дел, способен мобилизовать депутатов. Кроме того, экс-комедиант может просто проигнорировать ситуацию, полагая, что ЕС и МВФ не откажутся от финансирования Украины во время войны из-за непринятия законов.

В любом случае, ослабление контроля над парламентом на фоне коррупционных скандалов подтачивает власть Зеленского и делает шатким положение правительства, голоса за отставку которого рано или поздно могут найтись — например, в случае нового витка скандала с вручением подозрений его близким соратникам.

Ранее проведённый опрос показал, что правящая партия Владимира Зеленского «Слуга народа» возглавила антирейтинг политических сил на Украине. Согласно данным опроса социологического центра «Социс», 23,6% респондентов заявили, что не стали бы голосовать за эту политсилу ни при каких обстоятельствах.