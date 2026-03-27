Bloomberg: Украина рискует остаться без денег на боевые действия уже в июне

Украина рискует остаться без средств на ведение боевых действий уже в июне. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на оценки украинских и иностранных чиновников.

Серия последних неудач — от вето Венгрии на кредит ЕС в 90 млрд евро до разногласий по новому пакету помощи МВФ и проблем с инициативой НАТО по закупке оружия — значительно сузила пространство для манёвра Киева. Тупик по европейскому кредиту может осложнить переговоры о дополнительных 30 млрд евро, которые ЕС надеялся привлечь от других стран «Группы семи» на встрече в Вашингтоне в апреле.

Дополнительное давление создаёт неготовность некоторых союзников по НАТО предоставлять новое финансирование для программы закупки американского оружия PURL. Украинский посол при НАТО Алёна Гетманчук заявила, что основную часть оборудования оплачивает лишь небольшая группа стран, и обращаться к ним снова становится всё сложнее.

Всего в 2026 году Украине требуется $52 млрд иностранной помощи. Если кризис с финансированием продолжится, уже в апреле страна может столкнуться с «финансовой трагедией», предупреждал глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев.