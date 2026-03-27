Житель Ростовской области расстрелял подростков из пневматической винтовки

Обложка © Telegram / Ростовский Следком

Обложка © Telegram / Ростовский Следком

В Боковском районе Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который выстрелил в 15-летнего подростка из пневматической винтовки. Об этом сообщили в Шолоховском межрайонном следственном отделе СК РФ по региону.

По версии следствия, инцидент произошёл 25 марта 2026 года в станице Каргинской. Мужчина находился во дворе собственного дома, когда заметил двух ранее незнакомых несовершеннолетних. Заподозрив, что подростки бросают камни по крыше его гаража, он решил их напугать — и произвёл выстрел металлической пулей из пневматической винтовки. Пуля попала в одного из мальчиков.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему провели операцию по извлечению инородного тела из брюшной полости. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

В отношении подозреваемого возбуждено дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определённых действий. Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Челябинске школьник выстрелил в одноклассницу из арбалета и сбежал через окно

Ранее в Ростове-на-Дону полицейские задержали 32-летнего мужчину, который несколько раз выстрелил в незнакомца во время словесного конфликта. Пострадавшего с травмами головы, плеча и предплечья доставили в больницу. Сотрудники полиции начали проверку, опросили свидетелей и изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных поблизости.

