27 марта, 17:28

Война на Ближнем Востоке поставила под угрозу проведение МРТ, заявил врач

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / anatoliy_gleb

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / anatoliy_gleb

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может привести к сбоям в проведении магнитно-резонансной томографии по всему миру из-за дефицита жидкого гелия. Об этом предупредил польский врач Станислав Грудзиньский. По словам медика, в современных аппаратах МРТ используется от одной до двух тысяч литров жидкого гелия, необходимого для охлаждения сверхпроводящего магнита до температуры минус 269 градусов Цельсия.

«Если ситуация на Ближнем Востоке не изменится в ближайшее время, то врачи по всему миру столкнутся с трудностями при выполнении исследований при помощи аппаратов МРТ. Причиной этого является кризис с поставками используемого в этих аппаратах гелия», — сказал собеседник РИА «Новости».

Грудзиньский пояснил, что гелий является побочным продуктом производства сжиженного природного газа, а основным его производителем выступает Катар. Почти весь экспорт идёт морским путём через Ормузский пролив, а газовое месторождение и перерабатывающий завод в Катаре недавно подверглись бомбардировке. С начала ближневосточного кризиса цены на жидкий гелий на рынке выросли примерно в два раза.

Рубио назвал условие для открытия Ормузского пролива «уже завтра»
Рубио назвал условие для открытия Ормузского пролива «уже завтра»

Ранее Тегеран открыл проход через Ормузский пролив для судов ряда государств. Речь идёт о странах, которые иранская сторона относит к дружественным: России, Индии, Ираку, Китаю и Пакистану. Решение принято с учётом текущей обстановки в регионе, и дало понять, что Иран намерен самостоятельно регулировать доступ к этой стратегически важной артерии.

Александра Мышляева
