Война на Ближнем Востоке поставила под угрозу проведение МРТ, заявил врач

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может привести к сбоям в проведении магнитно-резонансной томографии по всему миру из-за дефицита жидкого гелия. Об этом предупредил польский врач Станислав Грудзиньский. По словам медика, в современных аппаратах МРТ используется от одной до двух тысяч литров жидкого гелия, необходимого для охлаждения сверхпроводящего магнита до температуры минус 269 градусов Цельсия.

«Если ситуация на Ближнем Востоке не изменится в ближайшее время, то врачи по всему миру столкнутся с трудностями при выполнении исследований при помощи аппаратов МРТ. Причиной этого является кризис с поставками используемого в этих аппаратах гелия», — сказал собеседник РИА «Новости».

Грудзиньский пояснил, что гелий является побочным продуктом производства сжиженного природного газа, а основным его производителем выступает Катар. Почти весь экспорт идёт морским путём через Ормузский пролив, а газовое месторождение и перерабатывающий завод в Катаре недавно подверглись бомбардировке. С начала ближневосточного кризиса цены на жидкий гелий на рынке выросли примерно в два раза.

Ранее Тегеран открыл проход через Ормузский пролив для судов ряда государств. Речь идёт о странах, которые иранская сторона относит к дружественным: России, Индии, Ираку, Китаю и Пакистану. Решение принято с учётом текущей обстановки в регионе, и дало понять, что Иран намерен самостоятельно регулировать доступ к этой стратегически важной артерии.