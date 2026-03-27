Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 марта, 18:23

В Геленджике мужчина поступил в больницу с ОРВИ и умер из-за пробитой артерии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sfam_photo

В Геленджике 26-летний мужчина, поступивший в больницу с симптомами ОРВИ, скончался после того, как ему поставили капельницу. Отправной точкой трагедии стал ноябрь прошлого года, когда молодой человек простудился. Историю со ссылкой на родных покойного рассказывает Baza.

После процедуры у Константина резко упало давление, его перевели в реанимацию. Всю ночь родственники ждали у больницы, врачи заверяли, что пациент в порядке и на следующий день его переведут в обычную палату. Однако утром молодой человек умер.

Медики предположили, что смерть наступила из-за анафилактического шока на антибиотик. Но вскрытие показало иную причину — проникающее ранение шеи с повреждением вены и сонной артерии, что привело к обильной кровопотере, шоку и остановке сердца.

Близкие уверены, что травму нанесли во время установки катетера, а медперсонал вовремя этого не заметил. Проверить версию можно было бы по камерам, но записи исчезли — следователи изъяли жёсткие диски для восстановления.

А в одной из китайских клиник пациент пролежал внутри томографа почти шесть часов после того, как медперсонал попросту забыл о его существовании. Инцидент произошёл в отделении лучевой диагностики — врачи сменились, не проверив, покинул ли мужчина аппарат, и спокойно разошлись. Обнаружили незадачливого больного лишь спустя почти шесть часов, когда он сам начал подавать признаки жизни из замкнутого пространства.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar