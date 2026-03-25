«Свобода» оказалась ловушкой: Пациент покалечил себя, чтобы сбежать из элитного уральского рехаба

Житель Свердловской области сбежал из реабилитационного центра, расположенного в элитном коттедже под Екатеринбургом, заявив о пытках со стороны сотрудников. Об этом он рассказал E1.ru.

Выяснилось, что учреждение относится к крупной федеральной сети наркологических клиник «Свобода». Россиянин обратился туда по собственной воле, чтобы справиться с алкогольной и наркотической зависимостью. За два месяца пребывания он выложил все накопления — 110 тысяч рублей. Как утверждает мужчина, персонал рехаба держал его в раскалённой бане до обморока, лишал сна и заставлял часами переписывать бессмысленные тексты. Выйти из центра самостоятельно, по его словам, было невозможно.

Никаких шансов покинуть учреждение у него не было — каждый раз, когда он поднимал этот вопрос, следовал отказ. Как пояснил собеседник издания, определённая доля пациентов действительно изъявила желание пройти курс реабилитации самостоятельно, наткнувшись на рекламные материалы клиники. Однако, по его наблюдениям, существенно больше среди постояльцев тех, кого доставляли в рехаб против воли. Таких людей, как утверждает мужчина, сначала привозили силой, а уже затем, применяя физические и психологические методы воздействия, принуждали к подписанию бумаги, формально фиксирующей добровольность их нахождения в центре.

Чтобы выбраться из учреждения, россиянину пришлось себя покалечить и оказаться в больнице. Издание отмечает, что основатель клиники не ответил на звонки журналистов, а в московском офисе пообещали связаться с редакцией.