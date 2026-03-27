Путин со сцены Кремлёвского дворца поздравил Росгвардию с 10-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин прибыл в Государственный Кремлёвский дворец, чтобы поздравить личный состав Росгвардии и ветеранов вошедших в неё структур с профессиональным праздником, приуроченным к 10-летию ведомства. Глава государства выступил на сцене в ходе торжественного концерта.

В своей речи Путин обратился к росгвардейцам, отметив, что праздник объединяет военнослужащих и сотрудников, гражданских специалистов Росгвардии, а также ветеранов Внутренних войск МВД СССР и России, спецподразделений ОМОН и СОБР, органов лицензионно-разрешительной системы и вневедомственной охраны.

«Поздравляю вас и ваших коллег, всех, кто по праву считает этот день своим профессиональным праздником», — обратился президент к собравшимся.