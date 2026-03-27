Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 марта, 16:50

Путин со сцены Кремлёвского дворца поздравил Росгвардию с 10-летним юбилеем

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин прибыл в Государственный Кремлёвский дворец, чтобы поздравить личный состав Росгвардии и ветеранов вошедших в неё структур с профессиональным праздником, приуроченным к 10-летию ведомства. Глава государства выступил на сцене в ходе торжественного концерта.

В своей речи Путин обратился к росгвардейцам, отметив, что праздник объединяет военнослужащих и сотрудников, гражданских специалистов Росгвардии, а также ветеранов Внутренних войск МВД СССР и России, спецподразделений ОМОН и СОБР, органов лицензионно-разрешительной системы и вневедомственной охраны.

«Поздравляю вас и ваших коллег, всех, кто по праву считает этот день своим профессиональным праздником», — обратился президент к собравшимся.

Путин: Без суверенитета защитить интересы страны невозможно
Путин: Без суверенитета защитить интересы страны невозможно

Ранее глава государства заявил, что Росгвардия заняла важное место в системе обеспечения государственной и общественной безопасности, защищая права и свободы граждан России. Президент перечислил основные задачи ведомства: борьба с терроризмом и экстремизмом, задержание особо опасных преступников, поддержка оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, охрана значимых режимных объектов, а также государственный контроль оборота оружия.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Путин
  • Росгвардия
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar