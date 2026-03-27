Президент России Владимир Путин назвал специальную военную операцию праведным боем за мирную жизнь для детей и внуков, а также за право людей говорить на родном языке. Об этом глава государства заявил на концерте, посвящённом юбилею Росгвардии.

Российский лидер подчеркнул, что воины, которые в эти минуты находятся на боевых позициях и огневых рубежах, уверенно ведут трудную боевую работу. Президент подчеркнул, что они сражаются за Россию, за мирную, свободную, безопасную жизнь для детей и внуков на своей земле, за священное историческое право народа говорить на одном языке, чтить своих предков — подлинных героев, беречь заветы и веру отцов, дедов и прадедов.

Принимая участие на заседание Совета безопасности, Владимир Путин заявил, что причиной разворачивающейся сейчас на Украине трагедии стал поддержанный Западом госпереворот в Незалежной в 2014 году. Глава государства подчеркнул, что тогдашние лидеры США и стран Евросоюза несут за это прямую ответственность — именно они поддержали смену власти в Киеве, что затем и привело к нынешней ситуации, а последствия того решения проявляются и по сей день.