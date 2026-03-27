За день над регионами РФ сбили 18 украинских беспилотников
Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Больше всего дронов сбито над Брянской областью — восемь. Ещё по пять аппаратов ликвидировано в небе над Белгородской и Курской областями.
Ранее ВСУ нанесли удары беспилотниками по двум школам в Херсонской области. Атакам подверглись учебные заведения в Новой Маячке Алешкинского округа и Михайловке Скадовского округа. В обоих случаях детей и персонал заблаговременно эвакуировали из зданий.
