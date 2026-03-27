Власти РФ планируют запретить экспорт бензина с 1 апреля

Россия рассматривает возможность введения временного запрета на экспорт бензина с 1 апреля 2026 года. Об этом РИА «Новости» сообщил источник, знакомый с ходом обсуждения.

По словам собеседника агентства, речь идёт об ограничении для производителей, однако точные сроки действия мер пока не определены. Сейчас в стране действует запрет на вывоз бензина только для непроизводителей — для крупных нефтяных компаний ограничения были сняты ещё в январе.

В конце 2025 года власти продлили до марта запрет на экспорт бензина для всех поставщиков, а также ввели эмбарго на вывоз дизельного топлива для трейдеров, нефтебаз и организаций с мощностью переработки менее миллиона тонн в год. Новое ограничение, если оно будет принято, затронет производителей и направлено на стабилизацию внутреннего рынка топлива.

Ранее сообщалось, что российские власти прорабатывают введение запрета на экспорт бензина для производителей. В конце декабря прошлого года запрет на экспорт бензина был продлён до конца февраля 2026 года и распространялся на всех экспортёров, включая производителей. Однако в конце января ограничения смягчили: производителям разрешили вывоз топлива за рубеж, в то время как для трейдеров, нефтебаз и компаний с небольшой производственной мощностью запрет сохранился.