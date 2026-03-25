Экспорт бензина из России снова могут запретить

Российские власти вновь рассматривают возможность введения запрета на экспорт бензина для его производителей. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает «Интерфакс».

Сейчас ограничение действует только для непроизводителей топлива — так называемых трейдеров — и продлится до 31 июля 2026 года. При этом с 31 января экспорт бензина для самих нефтепроизводителей был досрочно разрешён.

По данным агентства, речь, скорее всего, идёт о запрете сразу на квартал. Вопрос о временном ограничении экспорта бензина уже практически решён, тогда как обсуждение целесообразности прекращения вывоза дизельного топлива продолжается. При этом единого мнения в ведомствах пока нет. Сама по себе мера не способна полностью решить проблему сезонного роста спроса на топливо, однако может быть принята как одна из комплексных мер для стабилизации внутреннего рынка.

В целом, вопросы стабилизации топливного рынка будут обсуждаться в пятницу на совещании представителей отрасли с вице-премьером Александром Новаком. Один из источников уточнил, что вопрос об экспорте также вынесут на обсуждение, и решение может быть принято уже в пятницу.

Запрет на экспорт бензина в конце декабря прошлого года продлевали до конца февраля 2026-го. Ограничение тогда распространялось на всех экспортёров, включая самих производителей. Однако в конце января власти смягчили меру: производителям разрешили вывозить топливо за рубеж. А вот для трейдеров, нефтебаз и компаний с небольшой производственной мощностью запрет сохранился.

Ранее сообщалось, что ФАС не видит роста цен на бензин выше инфляции. Служба ежедневно мониторит ситуацию на 12 тысячах АЗС по всей стране. Проверки охватывают как крупные нефтяные компании, так и независимые сети. При этом биржевые котировки на топливо растут — это связано с приближением летнего сезона и активной закупкой горючего аграриями перед посевной.