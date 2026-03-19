Что происходит с бензином: в ФАС сделали заявление о ценах на АЗС

Федеральная антимонопольная служба заявила, что не видит роста цен на бензин на заправках темпами выше инфляции. Об этом сообщил замглавы ведомства Геннадий Магазинов. По его словам, служба ежедневно следит за ситуацией примерно на 12 тысячах АЗС. Проверки охватывают как крупные нефтяные компании, так и независимые сети.

«Мы не отмечаем изменения розничных цен выше инфляции», — сказал Магазинов в кулуарах форума «Биржевой товарный рынок 2026», его слова приводят РИА Новости.

При этом биржевые котировки на бензин и дизель сейчас растут заметными темпами. Такая динамика связана с приближением весеннего и летнего сезона, когда спрос на топливо традиционно увеличивается. Весной дополнительное влияние оказывает аграрный сектор. В этот период сельхозпроизводители активно закупают горючее перед началом посевной кампании.

По последним данным статистики, за неделю с 10 по 16 марта бензин в среднем подорожал на 0,24%, дизель — на 0,1%, а инфляция составила 0,08%. Однако по итогам февраля рост стоимости бензина оказался ниже общего уровня инфляции за месяц.

К слову, на фоне обострения на Ближнем Востоке цены на топливо в странах Евросоюза резко пошли вверх. За последние десять дней стоимость бензина на АЗС в Германии и Польше выросла на 15–20%, из-за чего жители приграничных районов снова начали искать более дешёвые варианты заправки. На этом фоне европейцы вновь обратили внимание на Калининградскую область. Ради ощутимой экономии автомобилисты из соседних стран готовы по нескольку часов стоять в очередях на погранпереходах, чтобы заправиться в российском регионе.