25 марта, 14:20

Цивилёв заверил, что рост цен на бензин и дизель ограничится пределами инфляции

Обложка © Telegram / Юнашев_LIVE

Министр энергетики Сергей Цивилёв заявил, что взрывного роста цен на бензин и дизель в России не ожидается. По его словам, подорожание рассчитывают удержать в пределах инфляции — около 6%.

«Ожидаем все повышения в рамках инфляции (около 6%). Наша задача — удерживать цены», — заверил глава ведомства журналиста Кремлёвского пула Александра Юнашева.

Тема прозвучала на фоне обсуждения ситуации на топливном рынке. В тот же день вице-премьер Александр Новак потребовал в кратчайшие сроки принять меры, чтобы не допустить роста цен на заправках и сохранить стабильность внутреннего снабжения. В Минэнерго при этом заявили, что российский рынок полностью обеспечен бензином и дизелем.

