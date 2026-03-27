Росавиация продлила ограничения на полёты в Иран и Израиль до 17 апреля

Росавиация продлила до 17 апреля ограничения на полёты в Иран и Израиль, а также на использование их воздушного пространства для транзита. Об этом сообщило агентство.

«Росавиация продлила действие рекомендаций (NOTAM) по использованию авиакомпаниями России воздушного пространства Израиля и Ирана. Полёты российских эксплуатантов воздушного транспорта в эти страны, использование их воздушного пространства для транзитных полётов приостановлено до 02:59 мск 17 апреля 2026 года», — говорится в сообщении.

При выполнении рейсов в страны Персидского залива авиакомпаниям рекомендовано выбирать обходные маршруты через воздушное пространство третьих государств с соблюдением мер безопасности и активным мониторингом рекомендаций местных авиавластей. В Росавиации подчеркнули, что меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Ранее и Европейское агентство по авиационной безопасности снова продлило предупреждение для авиаперевозчиков об опасности перелётов над Ближним Востоком. Согласно уведомлению на сайте регулятора, режим повышенного риска будет действовать минимум до 10 апреля. Под ограничения попадают воздушные пространства 11 стран: от Бахрейна и Ирана до Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов — фактически весь регион, охваченный вооружённым конфликтом.