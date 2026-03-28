Глава SpaceX рассказала, когда США планируют высадить человека на Луну

Соединённые Штаты планируют высадить человека на поверхность Луны до 2030 года. Об этом заявила президент SpaceX Гвинн Шотвелл в интервью изданию Time.

«Я думаю, что мы высадим людей на поверхность [Луны] до 2030 года», — сказала Шотвелл.

При этом она уточнила, что в создании производственной инфраструктуры на спутнике будут участвовать роботы.

«Вероятно, сначала у нас будут роботы, которые помогут создать производственные мощности, а затем люди отправятся туда жить», — отметила глава компании.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачёв сообщил, что Россия планирует создать на Луне атомную электростанцию мощностью не менее 5 киловатт к середине 2030-х годов. Проект, рассчитанный на десятилетний срок службы в условиях вакуума и экстремальных температур, разрабатывается совместно с Курчатовским институтом и «Роскосмосом». В настоящее время специалисты определяют облик будущего объекта.