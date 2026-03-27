Илон Маск принял участие в телефонном разговоре Трампа и Моди

В минувший вторник состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Главной темой стала ситуация на Ближнем Востоке. Лидеры обсудили стратегическую важность судоходства в Ормузском проливе.

К беседе присоединился ещё один участник — Илон Маск. The New York Times, ссылаясь на двух американских чиновников, отмечает, что присутствие частного лица на таком уровне в разгар военного кризиса выглядит необычно. Издание связывает это с восстановлением доверия между Трампом и предпринимателем после их разногласий прошлым летом, когда Маск покинул пост в правительстве.

Мотивы участия бизнесмена в разговоре официально не раскрываются. Однако эксперты обращают внимание на его деловые интересы в регионе: компании Маска привлекают инвестиции из суверенных фондов Саудовской Аравии и Катара, а SpaceX планирует расширять присутствие в Индии.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран разрешил проход через Ормузский пролив судам дружественных стран, включая Россию, Индию, Ирак, Китай и Пакистан. По его словам, иранская сторона не видит смысла позволять использовать этот стратегический маршрут своим противникам. Аракчи подчеркнул, что ограничения вводятся с учётом текущей региональной ситуации.