УЕФА наказал «Црвену Звезду» за изображение святого на матче ЛЕ
Обложка © Х / FK Crvena zvezda
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал сербскую «Црвену Звезду» на 40 тысяч евро за акцию болельщиков во время матча Лиги Европы против «Лилля». На трибунах был создан портрет святого с подписью «Пусть наша вера приведёт нас к победе». В европейском союзе сочли изображение неуместным для спортивного мероприятия и квалифицировали его как дискредитацию футбола и УЕФА.
Матч прошёл 26 февраля в Белграде. Помимо акции с портретом, фанаты бросали предметы на поле и зажигали файеры. Общий штраф белградского клуба по итогам встречи составил 95,5 тысячи евро.
Напомним, «Црвена Звезда» уступила со счётом 0:2 и вылетела из турнира, пропустив французский клуб в 1/8 финала (первая встреча завершилась победой сербов 1:0 на выезде).
