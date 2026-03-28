УЕФА наказал «Црвену Звезду» за изображение святого на матче ЛЕ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал сербскую «Црвену Звезду» на 40 тысяч евро за акцию болельщиков во время матча Лиги Европы против «Лилля». На трибунах был создан портрет святого с подписью «Пусть наша вера приведёт нас к победе». В европейском союзе сочли изображение неуместным для спортивного мероприятия и квалифицировали его как дискредитацию футбола и УЕФА.

Матч прошёл 26 февраля в Белграде. Помимо акции с портретом, фанаты бросали предметы на поле и зажигали файеры. Общий штраф белградского клуба по итогам встречи составил 95,5 тысячи евро.

Напомним, «Црвена Звезда» уступила со счётом 0:2 и вылетела из турнира, пропустив французский клуб в 1/8 финала (первая встреча завершилась победой сербов 1:0 на выезде).

Ранее Life.ru сообщал, что сборную Украины по футболу ограбили в Испании перед полуфинальным матчем плей-офф отбора на чемпионат мира 2026 года со Швецией. Вернувшись с тренировки, футболисты обнаружили пропажу ценных вещей и наличных на сумму в несколько тысяч евро.