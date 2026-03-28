Итальянские исследователи нашли доказательства существования второго Сфинкса

Группа итальянских исследователей под руководством инженера-радарщика Филиппо Бьонди заявила о возможном обнаружении второго Сфинкса на плато Гиза. Как сообщает Daily Mail, учёные использовали спутниковый радар, фиксирующий минимальные колебания земной поверхности. Данные указали на массивное сооружение под 55-метровым холмом, расположенным зеркально знаменитой скульптуре по отношению к двум пирамидам.

Исследователи отмечают, что холм сложен из затвердевшего песка неестественного происхождения. Предварительные сканирования показывают вертикальные шахты и проходы, поразительно напоминающие те, что уже найдены под оригинальным Сфинксом. По словам Бьонди, геометрическая корреляция с существующим монументом составляет 100 процентов.

Косвенным подтверждением версии учёные считают изображение на Стеле Сна, расположенной между лапами Большого Сфинкса. На ней высечены две фигуры сфинксов, что может указывать на существование близнеца легендарного монумента. Все находки, по мнению исследователей, могут свидетельствовать о наличии обширного подземного комплекса под плато Гиза.

