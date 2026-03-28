На Кипре подорвали кафе бизнесмена из России Дмитрия Пунина

На Кипре прогремел взрыв в одном из заведений сети The Shawarma by Punin. Речь идёт о бизнесе российского предпринимателя Дмитрия Пунина, причём это уже третья атака на его активы, пишет «База».

Неизвестные заложили самодельное взрывное устройство, пытаясь уничтожить кафе. Уже на следующий день полиция задержала двух подозреваемых, сейчас их проверяют на причастность к произошедшему.

Это не первый удар по бизнесу Пунина. До этого злоумышленники подожгли его люксовые автомобили и винный бутик. Следствие рассматривает версию, что серия провокаций может быть связана с убийством знакомого предпринимателя – авторитетного фигуранта местной криминальной среды Ставроса Демостенуса, который также возглавлял футбольный клуб «Кармиотисса». Примечательно, что взрыв произошёл в день, когда должно было состояться судебное заседание по делу о его гибели.

Пунин переехал на Кипр в 2019 году и за несколько лет выстроил там масштабный бизнес от ресторанов и фастфуда до концертных площадок. В 2025 году он попал под санкции Украины из-за связей с онлайн-казино.

Ранее Life.ru писал, что Кипр уже не раз становился площадкой для громких историй с россиянами. Недавно там задержали группу «Каспийский груз», которая попыталась въехать в страну под видом туристов, чтобы дать концерт. В итоге выступление сорвалось в последний момент, а сотни зрителей остались без шоу и с возвратами билетов.