28 марта, 03:05

Петербург и Севастополь свяжет прямой автобус

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grigvovan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grigvovan

Россияне получили ещё один способ добраться до Крыма, на этот раз без пересадок и долгих стыковок. Уже 29 марта между Санкт-Петербургом и Севастополем впервые отправится прямой автобус, который свяжет сразу несколько крупных городов страны. О запуске нового маршрута сообщили в петербургской администрации.

Рейсы будут выполняться ежедневно, а время в пути составит около 40 часов. Маршрут пройдёт через Москву, Луганск, Донецк, Мариуполь и Симферополь, фактически объединив сразу несколько направлений в одну транспортную линию.

Как отметил губернатор города Александр Беглов, запуск рейса имеет не только транспортное, но и символическое значение. По его словам, Санкт-Петербург и Севастополь исторически связаны, и новый маршрут станет ещё одним шагом к укреплению этих отношений.

Для пассажиров подготовили современные автобусы большой вместимости. В салонах предусмотрены откидные кресла, кондиционеры, отопление, USB-разъёмы и мультимедийные системы с экранами – всё, чтобы сделать почти двухсуточную поездку максимально комфортной.

Новый маршрут запускают накануне туристического сезона, что может существенно повысить интерес к поездкам на юг России. Особенно он будет востребован у тех, кто предпочитает наземный транспорт или ищет более доступную альтернативу авиаперелётам.

Губернатор Севастополя вошёл в состав комиссии по вопросам культурной политики

Ранее Life.ru писал про безопасность отдыха на российских курортах. Недавно в Анапе проверили влияние прогрева загрязнённого мазутом песка на здоровье туристов – опасения не подтвердились. Эксперты уверяют, что даже при высокой температуре песка отдых останется безопасным.

Юния Ларсон
