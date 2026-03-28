В политической системе Украины наметился тревожный для власти сигнал – позиции Владимира Зеленского, по данным местных издания «Страна.ua», начали заметно слабеть. Речь идёт не только о правительстве, но и о парламенте, где всё чаще фиксируются признаки внутреннего раскола.

Как сообщают украинские журналисты, контроль над вертикалью власти напрямую связан с действующим кабинетом министров, который формировался при участии бывшего главы офиса президента Андрея Ермака. Именно этот фактор до последнего времени позволял удерживать управляемость всей системы.

Однако ситуация меняется. В Верховной раде Зеленский уже не полностью контролирует даже собственную политическую силу. Депутаты всё чаще игнорируют или бойкотируют инициативы правительства, что серьёзно осложняет принятие решений.

На этом фоне обсуждается возможная перезагрузка кабмина. Но такой шаг может обернуться для Зеленского ещё более серьёзными последствиями вплоть до утраты фактического контроля над властью.

Ранее Life.ru писал, что жёсткое заявление по поводу главы киевского режима сделал госсекретарь США Марко Рубио. Он публично обвинил Владимира Зеленского во лжи по поводу условий предоставления гарантий безопасности. По словам Рубио, Запад не даст таких гарантий до окончания конфликта, а заявления Киева не соответствуют действительности.