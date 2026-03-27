Украина использовала венгерскую территорию для переправки миллиардов долларов в западные страны. С таким резкием зачвлением в сторону Незалежной выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, написав об этом в соцсетих Х. Сложилась разветвлённая мошенническая система, через которую финансовые потоки якобы направлялись из Украины в пользу западных стран.

«Очередной скандал… Из шкафа Зеленского вываливаются скелеты. Миллиарды долларов перекачивались из Украины на Запад через Венгрию», — написал Орбан.

Премьер-министр Венгрии также заявил о вмешательстве Киева в политические процессы за рубежом, в первую очередь в ходе президентской гонки в США. По его версии, украинские власти финансировали одного из кандидатов, поддерживающего прокиевскую позицию, с целью не допустить переизбрания действующего главы Белого дома Дональда Трампа.

«Другими словами, миллиарды долларов постоянно переправлялись из бедной Украины на Запад через Венгрию. Мы также знаем, что большая часть денег была переведена в Америку. Для Зеленского нет ничего дорогого», — подчеркнул венгерский премьер.

Ранее Виктор Орбан уже обращался к Владимиру Зеленскому с требованием вывести из Венгрии всех украинских агентов накануне парламентских выборов. Политик подчеркнул, что Киев должен уважать волеизъявление венгерского народа и прекратить вмешательство во внутренние дела страны. По его словам, украинские спецслужбы превратили страну в зону своей активности незадолго до голосования, что является абсолютно недопустимым.