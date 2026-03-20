Венгрия применила «сыворотку правды» к задержанным инкассаторам Украины

Венгерские спецслужбы применили «сыворотку правды» к задержанным инкассаторам украинского госбанка «Ощадбанк», перевозившим крупную партию наличных и золота, сообщило британское издание The Guardian со ссылкой на украинские источники.

По утверждению собеседников газеты, один из задержанных — бывший сотрудник Службы безопасности Украины — подвергся принудительной инъекции. Источники The Guardian утверждают, что укол содержал релаксант, предназначенный для стимуляции разговорчивости во время допросов. Однако у мужчины, страдающего диабетом, препарат вызвал резкий скачок давления и потерю сознания, после чего его пришлось госпитализировать.

После депортации задержанных на Украину проведённые там анализы крови якобы подтвердили наличие следов этого вещества. Собеседники издания также рассказали об условиях содержания: до депортации инкассаторы провели более суток с завязанными глазами и в наручниках.

Венгерская сторона официально не комментировала методы допроса, однако подтвердила факт задержания инкассаторов на своей территории при попытке транзита крупных ценностей. После инцидента венгерские власти вернули Украине пустые броневики, но изъятые деньги и золото оставили у себя. На Украине происшествие вызвало резонанс на дипломатическом уровне и в правоохранительных кругах, украинские официальные лица называют его «беспрецедентным давлением» на государственных служащих.