Завершение военного конфликта на Украине в этом году теоретически возможно, если в Киеве и у его западных партнёров появится готовность к серьёзному диалогу, а не к риторическим разговорам. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

При этом он подчеркнул, что пока реальных шагов к миру значительно меньше, чем громких слов. По мнению губернатора, истинная готовность к урегулированию должна проявляться не в публичных заявлениях, а в конкретных действиях.

«Поэтому здесь нельзя строить иллюзий. Мир возможен, когда его действительно хотят. Не на телеэкране, а в практических решениях», — сказал губернатор.

Ранее президент России Владимир Путин ранее назвал специальную военную операцию праведным боем за мирную жизнь для детей и внуков, а также за право людей говорить на родном языке. Российский лидер подчеркнул, что воины, которые находятся на боевых позициях и огневых рубежах, уверенно ведут трудную боевую работу. По его словам, защита национальных интересов и безопасности страны остаётся приоритетом.