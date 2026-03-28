Евродепутатам, которые на следующей неделе отправятся с визитом в Китай, рекомендовали отказаться от личной электроники. Вместо привычных гаджетов им предложили использовать одноразовые устройства.

«Депутатов Европейского парламента, которые отправятся в Китай на следующей неделе, попросили взять с собой одноразовые телефоны, а личные устройства сказали оставить дома», — говорится в публикации.

Поездка запланирована с участием девяти представителей законодательного органа ЕС. Основная тема переговоров — вопросы в сфере информационных технологий и регулирования электронной торговли. Этот визит станет первым официальным посещением Китая делегацией Европарламента за последние восемь лет. В Брюсселе подчеркивают, что такие контакты имеют стратегическое значение.

Дополнительные меры безопасности связаны с опасениями по поводу возможных кибератак. В ЕС считают, что угрозу могут представлять группы, якобы связанные с КНР. Подобные ограничения уже применялись ранее. Например, во время поездок европейских представителей использовались защищённые чехлы и временные средства связи.

Кроме того, в структурах ЕС усилили правила обращения с техникой. Чиновникам рекомендуют не брать гаджеты в поездки в США и Китай, а при необходимости — очищать их после возвращения.

Ранее китайские СМИ осудили попытки Европы создать коалицию против Пекина и Вашингтона. Как писал портал Sohu, власти КНР жёстко отреагировали на желание переманить их партнёров на сторону ЕС.