Европейские страны пытаются сформировать коалицию, направленную как против Китая, так и против США, чтобы отстаивать собственные интересы. В Пекине жёстко отреагировали на попытки переманить на сторону Европы партнёров КНР.

Как пишет китайское издание Sohu, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа сталкивается с «коммерческим цунами» со стороны Китая и неопределённостью в политике Вашингтона. Теперь ЕС пытается превратить лозунг укрепления внутреннего единства в практические действия, используя экономическую исключительность вместо старых многосторонних правил, цитирует китайских экспертов РИА «ФедералПресс».

Левые партии Европарламента предложили обсудить с Японией, Южной Кореей и Канадой подписание так называемого «геоэкономического сдерживающего соглашения». План предполагает создание механизма сотрудничества по принципу коллективной защиты, аналогичного НАТО, но в экономической сфере. Китайские журналисты отметили, что выбор этих стран вызывает ироничную реакцию — все они активно взаимодействуют с КНР и зависят от неё экономически.

Согласно инициативе, если одна страна-участница подвергнется радикальным тарифным ударам, остальные должны будут реагировать сообща. К 2027 году планируется разработать совместную стратегию экспортного контроля, начиная с полупроводников и редкоземельных металлов.

Аналитики в КНР уверены, что таким образом Брюссель пытается справиться с давлением от конкуренции с двумя державами и укрепить своё влияние в ключевых цепочках поставок. Однако эксперты подчёркивают: когда дело касается США, Евросоюз по-прежнему выбирает координацию, а не реальные контрмеры. Китай же подвергается экономическому давлению через торговые и отраслевые инструменты.

В Пекине предупредили, что глобальная цепочка поставок уже интегрирована, и попытки изолировать КНР могут в итоге навредить самим инициаторам. Европейский бизнес в частном порядке осознаёт, что сейчас требуется сотрудничество и взаимная выгода, а не конфронтация.

А ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Макрон «очень скоро покинет свой пост». Такой прогноз прозвучал вскоре после того, как французский лидер отказал главе Белого дома в помощи с Ормузским проливом. Тем не менее Макрон подтвердил, что Франция не станет разблокировать Ормузский пролив.