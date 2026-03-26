Пока в Белом доме царит хаос, Китай спокойно осваивает освобождающиеся ниши, превращая нестабильность США в собственный ресурс. Пекин уже давно вышел за рамки дешёвого производства, охватив целые отрасли и континенты. Что ждёт мир, где на смену одному гегемону приходит новый центр притяжения?

В комментарии RuNews24.ru политолог Елена Штульман отметила, что нынешний трамповский хаос Поднебесная использует максимально прагматично — как окно возможностей для ускоренного перераспределения глобального влияния. Пока Америка действует через силовые сценарии и конфликты, Пекин последовательно усиливает свои позиции мирным путём: через экономику, торговлю и контроль над цепочками поставок.

Стратегия Китая по формированию альтернативной глобализации строится на трёх столпах: производстве, логистике и зависимости рынков. Ключевым центром этой системы является сам Китай. Через инициативу «Один пояс, один путь» он фактически перекраивает экономическую карту мира, связывая развивающиеся страны в единую сеть инвестиций, инфраструктуры и поставок.

При этом, по словам эксперта, Поднебесная делает ставку на собственное внутреннее развитие, масштабируя производство под глобальный спрос. Экспорт в страны Юго-Восточной Азии вырос кратно по сравнению с предыдущими годами. В Латинской Америке, включая Мексику, китайские компании всё активнее занимают позиции, заходя на рынки, которые традиционно считались зоной влияния США.

Штульман подчеркнула, что сегодня Китай воспринимается уже не как дешёвая производственная база, а как ядро мировой индустриальной системы. Он контролирует целые отрасли — от фармацевтики до электроники и высоких технологий, внедряя интеллектуальные и цифровые решения.

Аналогичная зависимость формируется и в Европе. Экономики ЕС во многом завязаны на китайские поставки, и любые логистические сбои становятся для них критически чувствительными. В этой логике Европе было бы разумнее возвращаться к прагматичной модели сотрудничества с ближайшими соседями, обладающими ресурсной базой, и в первую очередь с Россией. Речь не о политических симпатиях, а о балансе интересов и снижении зависимости от единственного центра силы.

Однополярная модель мира даёт сбои, и запрос смещается в сторону перераспределения зон влияния. В новой конфигурации Россия выступает как ключевой поставщик энергоресурсов, а Китай — как глобальный производственный центр. Именно поэтому важна не конкуренция любой ценой, а разумное сочетание ресурсов, технологий и рынков через партнёрство, резюмировала политолог.

