25 марта, 02:31

Аракчи призвал Россию и Китай занять твёрдую позицию против США и Израиля

Аббас Аракчи. Обложка © Life.ru

Иран рассчитывает, что Россия и Китай займут твёрдую позицию и осудят агрессию США и Израиля в отношении Тегерана. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи, его слова приводит внешнеполитическое ведомство в Telegram.

«Иран ожидает, что члены СБ ООН, особенно РФ и Китай, не позволят США и дальше злоупотреблять своим положением в Совете и займут твёрдую позицию, осуждающую американо-израильскую агрессию в отношении нашей страны», — сказал Аракчи.

Тегеран надеется, что постоянные члены Совета Безопасности ООН не останутся в стороне и дадут оценку действиям Вашингтона и Тель-Авива.

США передали Ирану план из 15 пунктов по прекращению конфликта

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что смену политического режима в Иране можно считать свершившимся фактом — к руководству пришли новые лидеры. Он заявил, что нынешние лидеры совсем не те, с которыми начинался конфликт.

Актуальная информация о событиях на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
