Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

28 марта, 08:01

NYT: Шеф Пентагона Хегсет отказал в генеральских званиях чернокожим и женщинам

Пит Хегсет. Обложка © ТАСС / АР

Министр войны США Пит Хегсет не стал продвигать по карьерной лестнице двух чернокожих и двух женщин, которые должны были получить генеральские звания. Об этом пишет газета The New York Times (NYT). Теперь в Пентагоне обвиняют Хегсета в расизме и призывают его оценивать сотрудников по профессиональным качествам.

Как говорится в статье, министр на протяжении нескольких месяцев требовал исключить этих офицеров из списка представленных к повышению. Информацию подтвердил министр сухопутных войск Дэниел Дрисколла. По его словам, Хегсет не раз подходил к нему и просил убрать эти четыре фамилии, но чиновник не стал этого делать. По данным газеты, сейчас в перечне на звание генералов фигурируют в основном белые мужчины. В Пентагоне отказались давать комментарий по поводу случившегося.

«Они умерли за тебя»: Хегсет попытался растрогать публику историей о разговоре с сыном про Иран

Ранее министр войны США Пит Хегсет выступил с резким заявлением в адрес Ирана. В ходе пресс-конференции в Пентагоне он назвал иранцев «варварами, которые на протяжении 47 лет убивают американских военных через террористических ставленников».

BannerImage
Татьяна Миссуми
