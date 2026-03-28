«Чувствую себя инвалидом»: Лерчек пожаловалась, что не может получить нормальную медпомощь

Больная раком четвёртой степени блогер Валерия Чекалина (Лерчек) вновь оказалась в центре скандальной ситуации. На этот раз — из-за проблем с получением медицинской помощи. В эмоциональном видео в соцсетях она заявила, что следователь разрешил ей поехать только в государственное учреждение, при этом запретил пользоваться интернетом и Госуслугами, лишив возможности выбора клиники.

По словам Чекалиной, ей пришлось обратиться в ближайший фельдшерский кабинет в Истре, где, как она утверждает, не оказалось необходимого оборудования. При этом следователь, по её версии, заявил, что она сама выбрала это учреждение.

«Я чувствую себя инвалидом. Я не хочу умирать, я очень хочу жить. Я буду бороться до конца. Но у меня вот эти господа отняли драгоценное время», — сказала блогер. Лерчек

добавила, что после этого продолжала принимать только обезболивающие. Ситуация вызвала широкий резонанс в соцсетях. Подписчики выражают поддержку и возмущение сложившимися обстоятельствами.

Ранее нынешний партнёр Валерии Чекалиной (Лерчек) Луис Сквиччиарини сообщил новые подробности о состоянии блогера, больной раком четвёртой степени. По его словам, химиотерапия привела к серьёзному побочному эффекту — Чекалина потеряла зрение на правый глаз.