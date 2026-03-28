28 марта, 08:46

МИД РФ предупредил Южную Корею о последствиях в случае поставок оружия Киеву

Здание МИД России в Москве. Обложка © Life.ru

Россия ответит Южной Корее в случее решения о поставках оружия киевскому режиму. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона последовательно доводит до южнокорейских партнёров по различным каналам принципиальную позицию о недопустимости участия Республики в прямой или опосредованной накачке Украины вооружениями, в том числе в рамках инициативы Prioritised Ukraine Requirements List (PURL).

«В противном случае двусторонние отношения России и РК могут серьёзно пострадать, и мы будем вынуждены принять ответные меры. Надеюсь, что нам не придётся идти на такие шаги», — предупредил Руденко.

Он также отметил наметившийся дрейф Сеула в сторону НАТО в военной сфере. По его словам, Республика Корея уже оказывает содействие в перевооружении ряду стран — членов альянса, которые, в свою очередь, поставляют военную помощь Украине. Москва продолжает внимательно отслеживать ситуацию и оставляет за собой право на адекватные контрмеры.

Южная Корея выяснила, что всё-таки сможет покупать нефть из России без санкций
Южная Корея выяснила, что всё-таки сможет покупать нефть из России без санкций

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын заявил о смене статуса Южной Кореи, официально назвав её «враждебным государством». По словам лидера, любое вмешательство Сеула во внутренние дела Пхеньяна будет встречать «безжалостный» ответ. Такое заявление стало очередным шагом к ужесточению риторики между двумя соседними государствами.

Наталья Афонина
