«Самый большой» авианосец США атакован Ираном с 17 сторон, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп рассказал, что американский авианосец подвергся нападению с 17 направлений, когда оказался у берегов Ирана. С таким признанием политик выступил на саммите инвестиций в будущее во Флориде.

«Они ударили по нам, прилетало с 17 направлений», — возмутился президент США. Он не стал озвучивать название корабля и уточнять масштаб разрушений.

Однако Трамп подчеркнул, что речь идёт о «самом большом авианосце в мире». Сейчас под эту категорию попадает USS Gerald R. Ford (CVN-78). Судно курсирует по акватории Красного моря, и ранее Вашингтон объявлял, что авианосец принимает участие в военной агрессии против Ирана.

Ранее сообщалось, что американский авианосец USS Gerald R. Ford был вынужден приостановить свое участие в операции «Эпическая ярость» и направиться на Крит для ремонта. Причиной стало возгорание на борту корабля. Что привело к пожару, Вашингтон не раскрывал. Известно, что 200 моряков оказались в больнице, надышавшись дымом.