Трамп заявил, что хочет войти в историю как великий миротворец

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет остаться в истории как великий миротворец. Об этом американский лидер сказал во время своего выступления на инвестиционном форуме в Майами.

«Я бы хотел, чтобы у меня было наследие великого миротворца, потому что я действительно считаю себя миротворцем», — сказал хозяин Белого дома.

Пока дела идут с переменным успехом, однако Дональд Трамп всё ещё твёрдо настроен на урегулирование украинского конфликта. Недавно он сказал, что обстановка между РФ и Украиной понемногу стабилизируется.

Образ миротворца и развязывание войны на Ближнем Востоке как-то совсем не вяжутся между собой. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Трамп показал миру своё истинное лицо, напав на Иран во время переговоров. По его словам, Штаты изначально не хотели ни о чём договариваться с Тегераном.