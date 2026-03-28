28 марта, 07:55

Трамп заявил, что хочет войти в историю как великий миротворец

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Philip Yabut

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет остаться в истории как великий миротворец. Об этом американский лидер сказал во время своего выступления на инвестиционном форуме в Майами.

«Я бы хотел, чтобы у меня было наследие великого миротворца, потому что я действительно считаю себя миротворцем», — сказал хозяин Белого дома.

Пока дела идут с переменным успехом, однако Дональд Трамп всё ещё твёрдо настроен на урегулирование украинского конфликта. Недавно он сказал, что обстановка между РФ и Украиной понемногу стабилизируется.

«Доведём дело до конца»: Арабские страны не хотят, чтобы Трамп заключал сделку с Ираном
Образ миротворца и развязывание войны на Ближнем Востоке как-то совсем не вяжутся между собой. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Трамп показал миру своё истинное лицо, напав на Иран во время переговоров. По его словам, Штаты изначально не хотели ни о чём договариваться с Тегераном.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
