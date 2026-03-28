Иран заявил об атаке на американское судно поддержки у берегов Омана
Иранские военные нанесли удар по американскому судну поддержки, находившемуся на значительном удалении от оманского порта Салала. Об этом сообщил представитель центрального штаба иранских Вооружённых сил «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.
По словам офицера, атака произошла на существенном расстоянии от берега. Детали инцидента, включая тип судна и возможные последствия, пока не раскрываются. Официальных комментариев от американской стороны также не поступало.
Ранее Иранские военные нанесли удар по авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии, уничтожив один американский топливозаправщик и повредив три самолёта.
