Иран заявил об атаке на американское судно поддержки у берегов Омана

Иранские военные нанесли удар по американскому судну поддержки, находившемуся на значительном удалении от оманского порта Салала. Об этом сообщил представитель центрального штаба иранских Вооружённых сил «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.

По словам офицера, атака произошла на существенном расстоянии от берега. Детали инцидента, включая тип судна и возможные последствия, пока не раскрываются. Официальных комментариев от американской стороны также не поступало.

Ранее Иранские военные нанесли удар по авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии, уничтожив один американский топливозаправщик и повредив три самолёта.