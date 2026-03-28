Рейд по выявлению нелегалов провели на овощебазе и складе в Петербурге

Полицейские Петербурга совместно с военными следователями, сотрудниками УФСБ и Росгвардии провели масштабный рейд на объектах, где традиционно занято много иностранцев. Проверки прошли на овощебазе на Софийской улице и в распределительном центре крупного ритейлера на Московском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего силовики проверили более 700 человек, из которых около 500 — иностранные граждане. У большинства с документами оказалось всё в порядке, однако около 30 нелегалов всё же выявили.

Отдельное внимание уделили гражданам, получившим российское гражданство. Среди них нашли 61 человека, уклоняющегося от постановки на воинский учёт. Их передали представителям военкоматов.

Нарушителей миграционного законодательства доставили в отделы полиции и привлекли к административной ответственности. Оперативные мероприятия прошли в рамках системной работы по контролю за соблюдением миграционных правил.

Ранее сообщалось, что в ходе проверки в Подмосковье сотрудники полиции выявили 60 иностранцев из стран Азии и Латинской Америки, которые находились в России без законных оснований. Все они привлечены к административной ответственности: 56 человек — за нарушение правил въезда и режима пребывания, четверо — за отсутствие патента на работу. Каждому нарушителю назначен штраф в 5 тысяч рублей с последующим выдворением из страны.