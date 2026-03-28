На космодроме Восточный появится новый стол для ракет лёгкого класса

На космодроме Восточный в 2026 году появится стартовый стол для ракет лёгкого класса — он станет третьим на объекте. Об этом сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. По словам главы госкорпорации, космодром продолжает активно развиваться.

«Глобально на ближайший год три стартовых стола. Это «Ангары-А5» тяжёлая, «Союз-2» и лёгкого класса ракета», — сказал Баканов в эфире Первого канала.

Первый пуск с космодрома Восточный состоялся 28 апреля 2016 года — тогда стартовала ракета «Союз-2». Первая «Ангара-А5» улетела с этой площадки 11 апреля 2024 года.

Ранее стало известно, что первый полёт перспективного транспортного корабля нового поколения (ПТК НП) намечен на 2028 год. Корабль уже прошёл статические и динамические испытания, а впереди — парашютные испытания, в ходе которых макет будут сбрасывать с вертолёта. Новый корабль не создается как замена «Союзам», которые сейчас летают к Международной космической станции.