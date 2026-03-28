Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен обвинил руководство Евросоюза в нежелании искать мирное решение украинского конфликта. Поводом для критики стали действия главы европейской дипломатии Каи Каллас.

«Мирная стратегия» ЕС по сути направлена на то, чтобы препятствовать мирному урегулированию и ещё больше втягивать США в войну против России», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Евросоюз не вправе выступать в роли переговорщика по украинскому урегулированию, поскольку глава европейской дипломатии Кая Каллас полностью себя дискредитировала и не обладает необходимой компетенцией. Для участия в переговорном процессе Брюсселю необходим другой представитель, способный взять на себя ответственность.