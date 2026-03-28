Телохранитель жены Джо Байдена случайно выстрелил себе в ногу

В аэропорту Филадельфии сотрудник Секретной службы США выстрелил себе в ногу во время сопровождения супруги бывшего президента Джо Байдена — Джилл Байден. Об инциденте сообщил британский таблоид Daily Mail.

По данным издания, утром агент сопровождал жену политика в оживленной зоне аэропорта, когда произошёл выстрел. После инцидента в терминале C у стойки регистрации American Airlines было выставлено полицейское оцепление. Правоохранители окружили чёрный внедорожник Chevrolet Suburban с открытыми багажником и передней пассажирской дверью.

На место прибыла бригада скорой помощи, которая вскоре уехала вместе с полицейской машиной. Обстоятельства происшествия устанавливаются, причины выстрела пока не называются. Информация о состоянии раненого сотрудника не раскрывается.

Это далеко не первый инцидент, связанный с Секретной службой за последнее время. В январе отстранили от работы офицера, назначенного охранять вице-президента Джей Ди Вэнса, — он раскрыл секретные детали службы женщине, которая тайно вела запись. Агентство также подвергалось критике после того, как вооружённый злоумышленник смог обстрелять Дональда Трампа во время предвыборной кампании летом 2024 года. В отчёте сенаторов США произошедшее назвали «каскадом предотвратимых неудач» и «непростительной халатностью»

Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) начало проверку в отношении бывшего директора Национального контртеррористического центра США Джо Кента, который ушёл в отставку 16 марта на фоне разногласий по поводу войны с Ираном. Расследование ведёт уголовное подразделение ФБР, и оно продолжается «уже некоторое время». Дональд Трамп, комментируя отставку Кента, заявил, что его администрации не нужны такие «неумные и недальновидные люди».